Що буде з цінами в Україні у 2024 році: прогноз Мінекономіки

"Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про відсутність потужних передумов для скорочення пропозиції або суттєвого зростання попиту, тому досягнутий рівень загальної цінової рівноваги буде зберігатись і на початку 2024 року з урахуванням сезонних коливань на продовольчому ринку", - йдеться в огляді.

Причини зниження інфляції

За оцінками Мінекономіки, тренд на сповільнення інфляції став результатом поєднання кількох потужних чинників.

Ключовим серед них був чинник високої адаптивності бізнесу та, відповідно, перевищення пропозиції товарів передусім агропромислового комплексу, над попитом на внутрішньому ринку, що й далі лишався обмеженим війною.

Зокрема, незважаючи на значні збитки, що несе сектор АПК від війни (за оцінками Світового банку прямий збиток у сільському господарстві становив 10 млрд доларів), його виробничий потенціал, як і раніше, перевищує потреби внутрішнього ринку.

За даними Мінекономіки, в умовах складної морської логістики та запроваджених обмежень на експорт української продукції низкою європейських країн, це призвело до затоварення внутрішнього ринку та відповідно до падіння цін на продукти харчування в ІІ півріччі на 2,8%.

У міністерстві очікують, що зростання експорту у 2024 році зумовить зменшення тиску надлишку деякої продукції на вітчизняному ринку, "а подальше збільшення споживання населення дасть змогу виробникам частково компенсувати через ціни збитки та високі витрати, спричинені війною".

Прогнози з інфляції

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

За оцінками НБУ, інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.