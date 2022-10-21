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Що буде з цінами на овочі в Україні: прогноз до грудня

Фото: ціни на овочі зростуть на 10-15% до кінця осені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на овочі в Україні найближчим часом почнуть зростати. Потенціал подорожчання до грудня 2022 року оцінюється в 10-15%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

Як зазначив експерт, здешевлення овочів наприкінці серпня - у вересні було викликано надлишком пропозиції.

"Це пік реалізації під відкритим ґрунтом збирання. Відповідно пропозиції дуже багато, і ринок на таку кількість не розрахований", - сказав він.

За його інформацією, аграрії намагалися реалізувати продукцію прямо з поля, тому що через високі ціни на енергоносії багато хто відмовився від зберігання. "Щоб не ризикувати, багато хто в такий спосіб діяв. І ми побачили падіння ціни по всіх групах овочів, в тому числі борщового набору", - сказав він.

Марчук повідомив, що у вересні-жовтні дощі призвели до псування частини овочів на полях. "Плюс зберігання вже йде із затратами", - додав він.

"Відповідно ми побачимо здорожчання в районі 10-15% по всій овочевій групі. Це потенціал в період до грудня", - сказав експерт.

Серед основних чинників, які цього року впливають на ціну овочів, Марчук також назвав подорожчання логістики, яка становить близько 25% у собівартості.

За його словами, ціни овочів взимку також визначатимуть погодні умови, оскільки через холодну погоду енергозатрати на зберігання зростають.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року овочі в Україні подешевшали на 10%. Водночас вони коштують на 85% дорожче, ніж рік тому.

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Ціни на продукти