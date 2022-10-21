Что будет с ценами на овощи в Украине: прогноз до декабря

Как отметил эксперт, удешевление овощей в конце августа - в сентябре было вызвано избытком предложения.

"Это пик реализации под открытым грунтом уборки. Соответственно, предложения очень много, и рынок на такое количество не рассчитан", - сказал он.

По его информации, аграрии пытались реализовать продукцию прямо с поля, потому что из-за высоких цен на энергоносители многие отказались от хранения. "Чтобы не рисковать, многие таким образом действовали. И мы увидели падение цены по всем группам овощей, в том числе борщового набора", - сказал он.

Марчук сообщил, что в сентябре-октябре дожди привели к порче части овощей на полях. "Плюс хранение уже идет с затратами", - добавил он.

"Соответственно, мы увидим подорожание в районе 10-15% по всей овощной группе. Это потенциал в период до декабря", - сказал эксперт.

Среди основных факторов, влияющих на цену овощей в этом году, Марчук также назвал подорожание логистики, которая составляет около 25% в себестоимости.

По его словам, цены на овощи зимой также будут определять погодные условия, поскольку из-за холодной погоды энергозатраты на хранение увеличиваются.