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Що буде з цінами на молочні продукти, м'ясо та яйця: прогноз Мінагрополітики

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 09:53
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Що буде з цінами на молочні продукти, м'ясо та яйця: прогноз Мінагрополітики Фото: Ціни на молочні продукти в Україні будуть зростати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на молочні продукти в Україні продовжать зростати. Водночас ціни на свинину, м'ясо птиці та яйця суттєво не зміняться

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

За його словами, спека вплинула на кормові культури. "Це вже відчувається по цінам на молоко. Там є здорожчання, є зменшення виробництва. Є такий тренд, що молоко і молочна продукція будуть впливати на інфляцію", - сказав він та додав, що зростають і міжнародні ціни.

Висоцький заявив, що суттєвих коливань цін на м'ясо птиці, свинину та яйця наразі немає. "Але в цілому воно не падає. І скоріше за все буде триматися на рівні в середньому попереднього року плюс-мінус. Попередній прогноз показує,є що суттєвих змін не буде", - сказав чиновник

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 6,0%. Молоко подорожчало на 9,4%, масло на 18,5%, м'ясо і м’ясопродукти подешевшали на 0,7%, ціни на яйця впали на 20,2%.

Як зазначили в НБУ, у серпні зростання цін на сирі продукти харчування відновилося - до 3,7% р/р. Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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