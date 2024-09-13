Что будет с ценами на молочные продукты, мясо и яйца: прогноз Минагрополитики

Цены на молочные продукты в Украине продолжат расти. В то же время, цены на свинину, мясо птицы и яйца существенно не изменятся.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию, организованную Центром экономической стратегии ( ЦЭС ).

По его словам, жара повлияла на кормовые культуры. "Это уже ощущается по ценам на молоко. Там есть удорожание, есть уменьшение производства. Есть такой тренд, что молоко и молочная продукция будут влиять на инфляцию", - сказал он и добавил, что растут и международные цены.

Высоцкий заявил, что существенных колебаний цен на мясо птицы, свинину и яйца пока нет. "Но в целом оно не падает. И скорее всего будет держаться на уровне в среднем в предыдущем году плюс-минус. Предварительный прогноз показывает, что существенных изменений не будет", - сказал чиновник.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 6,0%. Молоко подорожало на 9,4%, масло на 18,5%, мясо и мясопродукты подешевели на 0,7%, цены на яйца упали на 20,2%.

Как отметили в НБУ, в августе рост цен на сырые продукты питания возобновился – до 3,7% р/с. Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г.