Что будет с ценами на молочные продукты, мясо и яйца: прогноз Минагрополитики
Цены на молочные продукты в Украине продолжат расти. В то же время, цены на свинину, мясо птицы и яйца существенно не изменятся.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию, организованную Центром экономической стратегии (ЦЭС).
По его словам, жара повлияла на кормовые культуры. "Это уже ощущается по ценам на молоко. Там есть удорожание, есть уменьшение производства. Есть такой тренд, что молоко и молочная продукция будут влиять на инфляцию", - сказал он и добавил, что растут и международные цены.
Высоцкий заявил, что существенных колебаний цен на мясо птицы, свинину и яйца пока нет. "Но в целом оно не падает. И скорее всего будет держаться на уровне в среднем в предыдущем году плюс-минус. Предварительный прогноз показывает, что существенных изменений не будет", - сказал чиновник.
Инфляция в Украине
Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).
По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 6,0%. Молоко подорожало на 9,4%, масло на 18,5%, мясо и мясопродукты подешевели на 0,7%, цены на яйца упали на 20,2%.
Как отметили в НБУ, в августе рост цен на сырые продукты питания возобновился – до 3,7% р/с. Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г.