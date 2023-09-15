UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що буде з цінами до кінця року: у НБУ зробили оптимістичну заяву

Фото: Ціни в Україні будуть зростати більш повільно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальна тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься й надалі. Цьому сприятимуть ефекти від кращих врожаїв, фіксація окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також монетарна політика Національного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ щодо інфляції.

"Інфляція наприкінці року, ймовірно, буде нижчою від липневого прогнозу НБУ, хоча потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що в липні НБУ прогнозував інфляцію 10,6%.

Як зазначили в НБУ, у серпні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі) стрімко сповільнювалася. У місячному вимірі другий місяць поспіль зафіксовано дефляцію.

"Фактичні темпи зростання цін були суттєво нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2023 року. Швидше cповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією сирих продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

Через зниження інфляції Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22,0% до 20,0% річних з 15 вересня 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Україниціни в Україні