Что будет с ценами до конца года: в НБУ сделали оптимистичное заявление

"Инфляция в конце года, вероятно, будет ниже июльского прогноза НБУ, хотя потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан", - говорится в комментарии.

Напомним, что в июле НБУ прогнозировал инфляцию 10,6%.

Как отметили в НБУ, в августе 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении стремительно замедлялась. В месячном измерении второй месяц подряд зафиксирована дефляция.

"Фактические темпы роста цен были существенно ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2023 года. Быстрое замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением сырых продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая", - говорится в комментарии.