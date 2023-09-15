Що буде з цінами до кінця року: у НБУ зробили оптимістичну заяву
Загальна тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься й надалі. Цьому сприятимуть ефекти від кращих врожаїв, фіксація окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також монетарна політика Національного банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ щодо інфляції.
"Інфляція наприкінці року, ймовірно, буде нижчою від липневого прогнозу НБУ, хоча потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, що в липні НБУ прогнозував інфляцію 10,6%.
Як зазначили в НБУ, у серпні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі) стрімко сповільнювалася. У місячному вимірі другий місяць поспіль зафіксовано дефляцію.
"Фактичні темпи зростання цін були суттєво нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2023 року. Швидше cповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією сирих продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.
Через зниження інфляції Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22,0% до 20,0% річних з 15 вересня 2023 року.