Що буде з цінами до кінця року: у НБУ зробили оптимістичну заяву

Загальна тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься й надалі. Цьому сприятимуть ефекти від кращих врожаїв, фіксація окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також монетарна політика Національного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ щодо інфляції.

"Інфляція наприкінці року, ймовірно, буде нижчою від липневого прогнозу НБУ, хоча потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що в липні НБУ прогнозував інфляцію 10,6%.

Як зазначили в НБУ, у серпні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі) стрімко сповільнювалася. У місячному вимірі другий місяць поспіль зафіксовано дефляцію.

"Фактичні темпи зростання цін були суттєво нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2023 року. Швидше cповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією сирих продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю", - йдеться в коментарі.