Что будет с ценами до конца года: в НБУ сделали оптимистичное заявление
Общая тенденция к снижению инфляции в Украине будет сохраняться и дальше. Этому будут способствовать эффекты лучших урожаев, фиксация отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также монетарная политика Национального банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.
"Инфляция в конце года, вероятно, будет ниже июльского прогноза НБУ, хотя потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан", - говорится в комментарии.
Напомним, что в июле НБУ прогнозировал инфляцию 10,6%.
Как отметили в НБУ, в августе 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении стремительно замедлялась. В месячном измерении второй месяц подряд зафиксирована дефляция.
"Фактические темпы роста цен были существенно ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2023 года. Быстрое замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением сырых продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая", - говорится в комментарии.
Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.
Из-за снижения инфляции Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22,0% до 20,0% годовых с 15 сентября 2023 года.