Що буде з цінами і зарплатами: головні цифри та прогнози НБУ для українців

Економічне зростання

Після складного початку 2026 року через руйнування енергоінфраструктури, дорожчання палива та затримки з міжнародним фінансуванням, у II кварталі економіка почала відновлюватися. Допомогли ремонти в енергосекторі, тепла погода, сонячні електростанції та надходження від партнерів.

Цього року Україна очікує рекордну зовнішню підтримку - 87 млрд доларів, які спрямують на соціальні програми, відбудову та виробництво зброї. Попри постійні атаки ворога на логістику та виробництво, до кінця 2026 року НБУ прогнозує зростання реального ВВП на 1,8%.

Динаміка темпів зростання ВВП за роками:

2025: 1,8%

2026: 1,8%

2027: 2,8%

2028: 3,0%

У наступні роки зростання може пришвидшитися до близько 3% за умови покращення безпекової ситуації, інвестицій та повернення мігрантів.

Робочі місця та зарплати

Дефіцит кадрів через війну та міграцію зберігається. Особливо гостро не вистачає робітничих спеціальностей. Залучення молоді, літніх людей та реінтеграція ветеранів вирішують проблему лише частково.

Конкуренція за фахівців змушує бізнес підвищувати зарплати:

Торік реальні зарплати зросли в середньому на 7%.

Цьогоріч НБУ прогнозує зростання зарплат на понад 12% (як у приватному, так і в державному секторі, зокрема у сфері освіти).

Що з цінами та інфляцією?

У липні інфляція дещо зросла після короткочасного сезонного сповільнення від нового врожаю і за останні 12 місяців склала 7,7%.

Основні причини зростання цін:

Подорожчання електроенергії через обстріли та палива через війну на Близькому Сході.

Збільшення витрат бізнесу на зарплати та відновлення інфраструктури.

Послаблення курсу гривні на початку року та жвавий споживчий попит.

За прогнозом НБУ, наприкінці року інфляція пришвидшиться до 10%, але надалі почне знижуватися:

2026: 10%

2027: 6,9%

2028: 5% (цільовий рівень НБУ)

Для стримування інфляції регулятор зберігатиме присутність на валютному ринку та підтримуватиме достатньо високу облікову ставку.

Як захистити заощадження?

Зберігати великі суми готівкою чи на поточних рахунках невигідно через інфляцію.

Надійним захистом можуть стати:

Гривневі депозити: банки пропонують 15-17% річних (12–13% після оподаткування).

Державні облігації (ОВДП): ставки становлять від 13% до майже 17%, причому цей дохід не оподатковується.

Очікувана дохідність цих інструментів перевищує прогнозований рівень інфляції, що дозволяє вберегти заощадження від знецінення.