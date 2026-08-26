Что будет с ценами и зарплатами: главные цифры и прогнозы НБУ для украинцев

Национальный банк обновил макропрогноз по экономике Украины. Регулятор оценил темпы роста ВВП, объяснил причины ускорения инфляции и рассказал, как изменятся зарплаты украинцев и какие инструменты спасут сбережения от обесценивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
После сложного начала 2026 из-за разрушения энергоинфраструктуры, подорожания топлива и задержки с международным финансированием, во II квартале экономика начала восстанавливаться. Помогли ремонты в энергосекторе, теплая погода, солнечные электростанции и поступления от партнеров.
В этом году Украина ожидает рекордную внешнюю поддержку - 87 млрд долларов, которые будут направлены на социальные программы, восстановление и производство оружия. Несмотря на постоянные атаки врага на логистику и производство, до конца 2026 года НБУ прогнозирует рост реального ВВП на 1,8%.
Динамика темпов роста ВВП по годам:
В последующие годы рост может ускориться до около 3% при условии улучшения ситуации безопасности, инвестиций и возвращения мигрантов.
Дефицит кадров из-за войны и миграции сохраняется. Особо остро не хватает рабочих специальностей. Привлечение молодежи, пожилых людей и реинтеграция ветеранов решают проблему только частично.
Конкуренция за специалистов заставляет бизнес повышать зарплаты:
В июле инфляция несколько выросла после кратковременного сезонного замедления нового урожая и за последние 12 месяцев составила 7,7%.
Основные причины роста цен:
По прогнозу НБУ, в конце года инфляция ускорится до 10%, но в дальнейшем начнет снижаться.
Для сдерживания инфляции регулятор будет сохранять присутствие на валютном рынке и поддерживать достаточно высокую учетную ставку.
Сохранять большие суммы наличными или на текущих счетах невыгодно из-за инфляции.
Надежной защитой могут стать:
Ожидаемая доходность этих инструментов превышает прогнозируемый уровень инфляции, что позволяет уберечь сбережения от обесценивания.