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Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз до кінця року

Фото: ціни на бензин у 2023 році зростатимуть через підвищення податків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У поточному році пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

Як зазначається у звіті, темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% р/р у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту е/е та теплої погоди.

"Стабілізація цін на пальне сприяла зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, у найближчі місяці зростання цін на пальне в річному вимірі буде дуже волатильним - від незначного прискорення у квітні до падіння в червні та відновлення зростання з липня.

Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, зокрема торішню відміну акцизів та зниження ставки ПДВ і відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 в.п. прямого внеску в зміну ІСЦ. Зі свого боку, через ефекти перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, посилиться тиск і на вартість транспортних послуг, зазначають експерти центробанку.

"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти", - прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовані навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

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