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Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз до конца года

Фото: цены на бензин в 2023 году будут расти из-за повышения налогов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

Как отмечается в отчете, темпы подорожания топлива значительно замедлились в начале 2023 года (до 27,9% г/г в марте) под влиянием падения мировых цен на нефть, значительных запасов, накопленных бизнесом и населением, а также снижения спроса в условиях уменьшения дефицита э/э и теплой погоды.

"Стабилизация цен на топливо способствовала снижению темпов подорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичных эффектов", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы рост цен на топливо в годовом измерении будет очень волатильным - от незначительного ускорения в апреле до падения в июне и возобновления роста с июля.

Это будет отражать влияние базы сравнения из-за топливного кризиса прошлой весной и налоговых изменений, в частности, прошлогоднего отмены акцизов и снижения ставки НДС и возобновления довоенного налогообложения топлива с этого июля, которое будет иметь около 1 п.п. прямого вклада в рост ИПЦ. Со своей стороны из-за эффектов переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг усилится давление и на стоимость транспортных услуг, отмечают эксперты центробанка.

"В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты", - прогнозируют в НБУ.

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин , дизельное топливо и автогаз, отменены весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% к 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.

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