Що буде з тарифами на електроенергію для населення: прогноз експертів

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, ніхто не знає чи буде підвищення цін для населення.

"Тому що питання тарифів у нас вирішується на найвищому політичному рівні, тому важко сказати, які будуть тарифи. Єдине, що можу зазначити - у разі збереження діючої моделі ринку та нинішніх цін для населення ситуація може вийти з-під контролю, перетворитися на справжній фінансовий торнадо на енергетичному ринку", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Але, на думку експерта, в будь-якому випадку ціни не будуть досягати ринкового рівня.

"Сьогодні складають десь третину від ринкового рівня, і в 3-4 рази їх ніхто підвищувати не буде. З усім тим, я вважаю, що поступовий рух цін в підвищення буде, можливо, протягом року чи півтора. Тому що іншого шляху збалансувати в фінансовому плані енергетичний ринок неможливо", - констатував він.

Своєю чергою директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев в коментарі РБК-Україна зазначив, що підвищення до 2,40 та 2,80 гривень за кВт/год - це лише один з проектів, і може бути ухвалено зовсім інше рішення.

"Але те, що тарифи треба піднімати - це однозначно. Чому? Тому що за нинішніх цін енергетичні компанії не мають взагалі коштів, ціни на передачу енергії в "Укренерго" на рівні або нижче рівня собівартості. Чесно кажучи, це рішення мало бути ухвалено раніше, бо всі необхідні розрахунки були зроблені взимку 2022 року. Скоріше за все в квітні минулого року планувалося підвищення, але війна завадила цьому", - пояснив він.

Нагадаємо, про плани підняти тарифи українська влада заявляла у листі про наміри керівництву Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоправда, без конкретних термінів. Крім того, в інфляційному звіті за квітень Нацбанк прогнозує можливе підвищення ціни на е/е для побутових споживачів уже в 2023 році.