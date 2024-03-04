Що буде з рішенням щодо Taurus для України після витоку із Бундесверу: думка експерта

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, після витоку розмови німецьких офіцерів з детальним обговоренням використання Україною крилатих ракет Taurus російські офіційні особи обрушилися з нападками на Німеччину та пригрозили відплатою, якщо вона стане "учасником воєнних дій". І це, як мінімум, насторожує, оскільки Шольц продовжує побоюватися Росії.

"Росія намацала больову точку канцлера, який вважає передачу ракет прямою участю Німеччини у війні. Ми бачимо, що Москва свідомо провела операцію, щоб у Берліна взагалі не виникало таких бажань. Тому дуже сумнівно, що позитивне для нас рішення буде прийняте. Швидше за все, його буде відкладено на значний термін", - сказав експерт.

Він зазначив, що з урахуванням того, що Шольц постійно називає нові аргументи, злив розмови німецьких офіцерів не тільки відстрочить постачання ракет, а й у принципі унеможливить їх за цього канцлера. Тобто фактична відмова надати Україні Taurus запустить внутрішні процеси, які можуть призвести до його відставки.

"Він залишався непохитним, попри позицію Бундестагу та партнерів щодо коаліції, він все одно її не підтримав. А зараз у нього з'явилися інструменти, щоб максимально відкладати рішення. Як мінімум доти, доки триватиме розслідування. Як мені здається, він буде використовувати цей аргумент, щоб не передавати Taurus", - наголосив Мусієнко.

Перехоплення розмови німецьких офіцерів

Днями російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Крім цього в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після віцеголова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в Німеччині.