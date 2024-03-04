Что будет с решением по Taurus для Украины после утечки из Бундесвера: мнение эксперта

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, после утечки разговора немецких офицеров с детальным обсуждением использования Украиной крылатых ракет Taurus российские официальные лица обрушились с нападками на Германию и пригрозили возмездием, если она станет "участником военных действий". И это как минимум настораживает, поскольку Шольц продолжает опасаться России.

"Россия нащупала болевую точку канцлера, считающего передачу ракет прямым участием Германии в войне. Мы видим, что Москва сознательно провела операцию, чтобы у Берлина вообще не возникало таких желаний. Поэтому очень сомнительно, что положительное для нас решение будет принято. Скорее всего, он будет отложен на значительный срок", - сказал эксперт.

Он отметил, что с учетом того, что Шольц постоянно называет новые аргументы, слив разговора немецких офицеров не только отсрочит поставки ракет, но и в принципе сделает невозможным их при этом канцлере. То есть, фактический отказ предоставить Украине Taurus запустит внутренние процессы, которые могут привести к его отставке.

"Он оставался непоколебимым, несмотря на позицию Бундестага и партнеров по коалиции, он все равно ее не поддержал. А сейчас у него появились инструменты, чтобы максимально откладывать решения. Как минимум до тех пор, пока будет продолжаться расследование. Как мне кажется, он будет использовать этот аргумент, чтобы не передавать Taurus", - подчеркнул Мусиенко.

Перехват разговора немецких офицеров

На днях российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Кроме этого, в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После вицепредседателя парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.