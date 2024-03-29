Що буде з повноваженнями Зеленського без нових виборів: SPRAVDI поставило крапку у питанні

Повноваження президента України Володимира Зеленського автоматично продовжуються до нових виборів у країні. Нині їх провести неможливо через воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури України у Telegram.
У Центрі нагадали, що відповідно до чинного законодавства, вибори, які мають відбутися 31 березня, переносяться через дію воєнного стану.
"Повноваження президента та парламенту України офіційно продовжуються до часу проведення нових виборів та процедур передачі влади новообраним", - наголошується в повідомленні Центру.
Там зазначили, що воєнний стан - об'єктивна реальність, а не забаганка. При цьому українські вибори некоректно порівнювати з російськими, оскільки в країні-агресорі цей процес є формальністю.
Вибори не можуть провести, оскільки в поточних умовах не можна гарантувати їхню безпеку та представництво виборців.
Нагадаємо, раніше сам президент України Володимир Зеленський нагадував про те, що провести вибори під час воєнного стану немає можливості. Це, зокрема, пов'язано із законодавством.
Відповідну норму про заборону виборів під час воєнного стану може змінити лише парламент.
Але, як зазначив глава держави, причина відсутності виборів під час війни не лише у законодавстві, а й низці важливих питань.
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