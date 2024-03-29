Що буде з повноваженнями Зеленського без нових виборів: SPRAVDI поставило крапку у питанні

Що передувало

Нагадаємо, раніше сам президент України Володимир Зеленський нагадував про те, що провести вибори під час воєнного стану немає можливості. Це, зокрема, пов'язано із законодавством.

Відповідну норму про заборону виборів під час воєнного стану може змінити лише парламент.

Але, як зазначив глава держави, причина відсутності виборів під час війни не лише у законодавстві, а й низці важливих питань.

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