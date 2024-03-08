ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому Україна не може провести вибори під час війни: відповідь Зеленського

П'ятниця 08 березня 2024 14:48
UA EN RU
Чому Україна не може провести вибори під час війни: відповідь Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Є низка причин, які унеможливлюють проведення виборів в військовий час. Серед них, наприклад, потреба в відповідних змінах у законодавстві й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Cinque minuti.

"Для того, щоб провести вибори в військовий час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У військовий час не можна проводити вибори. Це перше", - пояснив президент.

За словами Зеленського, серед інших причин:

Вибори в Україні

В кінці липня 2023 року спікер Верховної ради Руслан Стефанчук пояснював, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час війни. Водночас заборона міститься саме в законі "Про правовий режим воєнного стану". У тому ж числі це стосувалось й парламентських виборів, які повинні були відбутись 29 жовтня того ж року. Президентські вибори планувались вже в кінці березня 2024 року.

На початку лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігав про те, що російська пропаганда використовуватиме тему виборів президента для розхитування України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський
NEWS
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США