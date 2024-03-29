Что будет с полномочиями Зеленского без новых выборов: SPRAVDI поставило точку в вопросе

Что предшествовало

Напомним, ранее сам президент Украины Владимир Зеленский напоминал о том, что провести выборы во время военного положения нет возможности. Это, в частности, связано с законодательством.

Соответствующую норму о запрете выборов во время военного положения может изменить только парламент.

Но, как отметил глава государства, причина отсутствия выборов во время войны не только в законодательстве, а и ряде важных вопросов.

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