Оскарження рішення про мобілізацію: як діяти, якщо вас незаконно забрали в армію

РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, як можна оскаржити мобілізаційне рішення.

Як оскаржити рішення через ТЦК

Підставою для оскарження мобілізації конкретної особи може стати наявність у неї броні, яку не врахували при ухваленні рішення у ТЦК, або ж непридатність до служби за станом здоров'я, наявність дружини з інвалідністю, троє і більше неповнолітніх дітей або ж порушення процедури вручення повістки тощо.

"Якщо ви вважаєте, що рішення про мобілізацію ухвалене з порушеннями, наприклад, є підстави для відстрочки або вас мобілізували незаконно, можна подати скаргу до ТЦК та СП", - пояснює Франчук.

Яка процедура:

подати письмову заяву до відповідного ТЦК із вимогою переглянути рішення;

додати документи, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, документи про навчання тощо);

отримати письмову відповідь від ТЦК.

"ТЦК може самостійно скасувати помилкове рішення, але часто справу доводиться вирішувати в суді", - говорить юрист.

Як звертатись зі скаргою у суд

Якщо ТЦК не скасував рішення, його можна оскаржити в суді протягом 6 місяців з моменту отримання.

Для цього потрібно:

подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду (за місцем розташування ТЦК);

у позові вказати, які норми порушено (наприклад, мобілізували людину, яка має відстрочку або не підлягає призову);

додати докази (витяг з реєстру військовозобов’язаних, медичні довідки, документи про сімейний стан тощо);

суд може ухвалити забезпечувальні заходи (призупинити дію рішення на час розгляду справи).

Коли можна оскаржити рішення через ВЛК

Якщо особу мобілізували попри проблеми зі здоров’ям, вона може оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), подавши апеляцію до вищої ВЛК. Якщо рішення не змінено - звернутися до суду.

"Важливо, що оскарження рішення про мобілізацію не дає автоматичного права не з’являтися до військової частини, поки не буде рішення суду або призупинення наказу", - пояснює Франчук.

Для оскарження мобілізаційного рішення у військовозобов'язаного має бути законна підстава (фото ілюстративне: Getty Images)

Чи є прецеденти скасування мобілізаційних рішень

Франчук зазначає, що в Україні вже є успішні випадки, коли громадяни оскаржували рішення про мобілізацію через порушення законодавства.

"Чоловік отримав повістку на вулиці без офіційного підтвердження вручення, після чого його мобілізували. Він оскаржив це рішення в суді. Суд визнав мобілізацію незаконною, оскільки вручення повістки не відповідало процедурі (не було особистого підпису про отримання та офіційного виклику на медкомісію)", - каже юрист.

Також були визнані недійсними рішення ВЛК через помилковий діагноз.

"Громадянина мобілізували, визнавши його придатним, хоча він мав хронічне захворювання, яке дає підстави для відстрочки. Медична комісія не врахувала всі документи та не провела додаткового обстеження. Суд зобов’язав провести повторне медичне обстеження, після чого ВЛК змінила рішення, визнавши чоловіка непридатним до служби", - говорить Франчук.

Окрім цього були випадки, коли мобілізаційне рішення скасували, оскільки спершу до уваги не взяли відстрочку військовозобов'язаного через догляд за родичем з інвалідністю.