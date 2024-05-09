Що буде з пенсією, якщо не платити внески з зарплати

Україна має власну солідарну пенсійну систему, яка ґрунтується на принципах страхового забезпечення населення в старості та під час важких життєвих обставин. Для отримання пенсії необхідно мати відповідний страховий стаж та сплачувати внески до Пенсійного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та роз’яснення ПФУ.
Цей стаж визначається у вигляді певної кількості місяців, протягом яких особа має підтверджені заробітки та сплачені внески до Пенсійного фонду. Чим більший страховий стаж у громадянина, тим більше можливостей у нього отримати достойну пенсію.
Невиплата внесків до Пенсійного фонду може мати серйозні наслідки для отримання пенсії. Якщо особа не сплачує внески, це може призвести до зменшення її страхового стажу, а отже, і до скорочення розміру пенсії. Крім того, вихід на пенсію буде пізніше, ніж у 60 років.
Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.
Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.
Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.
Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.
Пенсіонери після 65 років, які не мають страхового стажу, мають право на отримання альтернативної допомоги. Так звана "соціальна пенсія" виплачується також тим, кому виповнилося 63 роки, але їх страхового стажу недостатньо для оформлення повноцінної пенсії.
Так звана "соціальна пенсія" для людей, які не мають страхового стажу або його недостатньо, складає 2 361 гривню.
До такого виду виплат також нараховуються надбавки:
Для отримання соціальних виплат необхідно звернутися до місцевого центру соціального захисту та надати пакет документів.
У виплатах можуть відмовити,
На сьогоднішній день на розмір пенсії впливають три параметри:
Закон визначає правила вилучення з підрахунку "невигідних" місяців зарплати (оптимізація заробітку).
При зверненні за призначенням пенсії у 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати в Україні за 2021-2023 роки - 13 559,41 гривень.
У жовтні 2023 року людині нараховано 15 780 гривень заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей місяць -14 882,88 гривень.
Тож місячний коефіцієнт заробітної плати за жовтень 2023 року - 1,06028. Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожен з місяців періоду. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість, визначається коефіцієнт заробітної плати (наприклад, після проведення оптимізації заробітку він склав 2,54507.
У чоловіка 35 років страхового стажу (420 місяців).
Тож індивідуальний коефіцієнт страхового стажу для обчислення його пенсії складе - 0,35000 ((408 х 1%) / (100% х 12).
Розмір призначеної пенсії становитиме 12 078,38 гривень.
Отже, пенсійна система України покладається на принципи страхового забезпечення, де важливу роль відіграє страховий стаж та регулярні внески до Пенсійного фонду. Невиконання цих умов може призвести до негативних наслідків для отримання пенсії. Тому важливо своєчасно виконувати фінансові зобов'язання перед пенсійною системою для забезпечення достойного життя у старості.
Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 квітня 5 743 гривень. З початку року він зріс на 505 гривень або на 9,6%.