Что будет с пенсией, если не платить взносы с зарплаты

Украина имеет свою солидарную пенсионную систему, которая основывается на принципах страхового обеспечения населения в старости и во время тяжелых жизненных обстоятельств. Для получения пенсии необходимо иметь соответствующий страховой стаж и уплачивать взносы в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и разъяснение ПФУ.
Этот стаж определяется в виде определенного количества месяцев, в течение которых человек имеет подтвержденные заработки и уплаченные взносы в Пенсионный фонд. Чем больше страховой стаж у гражданина, тем больше возможностей у него получить достойную пенсию.
Невыплата взносов в Пенсионный фонд может иметь серьезные последствия для получения пенсии. Если человек не платит взносы, это может привести к уменьшению его страхового стажа, а значит, и к сокращению размера пенсии. Кроме того, выход на пенсию будет позже, чем в 60 лет.
Законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.
Для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа.
Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.
Пенсионеры после 65 лет, не имеющие страхового стажа, имеют право на получение альтернативной помощи. Так называемая "социальная пенсия" выплачивается также тем, кому исполнилось 63 года, но их страховой стаж недостаточно для оформления полноценной пенсии.
Так называемая "социальная пенсия" для людей, не имеющих страхового стажа или его недостаточно, составляет 2361 гривну.
К такому виду выплат также начисляются надбавки:
Для получения социальных выплат необходимо обратиться в местный центр социальной защиты и предоставить пакет документов.
В выплатах могут отказать,
На сегодняшний день на размер пенсии влияют три параметра:
Закон определяет правила изъятия из подсчета "невыгодных" месяцев зарплаты (оптимизация заработка).
При обращении за назначением пенсии в 2024 году применяется усредненный показатель заработной платы в Украине за 2021-2023 годы – 13 559,41 гривен.
В октябре 2023 года человеку начислено 15 780 гривен заработной платы. Средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за этот месяц –14 882,88 гривен.
Так что месячный коэффициент заработной платы за октябрь 2023 года - 1,06028. Аналогично рассчитываются коэффициенты за каждый из месяцев периода. Сумма таких коэффициентов делится на их количество, определяется коэффициент заработной платы (например, после проведения оптимизации заработка он составил 2,54507).
У мужчины 35 лет страхового стажа (420 месяцев).
Индивидуальный коэффициент страхового стажа для исчисления его пенсии составит - 0,35000 ((408 х 1%) / (100% х 12).
Размер назначенной пенсии составит 12 078,38 гривен.
Итак, пенсионная система Украины возлагается на принципы страхового обеспечения, где важную роль играет страховой стаж и регулярные взносы в Пенсионный фонд. Невыполнение этих условий может привести к отрицательным последствиям для получения пенсии. Поэтому важно своевременно выполнять финансовые обязательства перед пенсионной системой для обеспечения достойной жизни в старости.
Напомним, средний размер пенсии в Украине на 1 апреля 5 743 гривен. С начала года он вырос на 505 гривен или на 9,6%.