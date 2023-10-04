Що буде з курсом долара: у НБУ дали прогноз ситуації на валютному ринку

Національний банк України припускає погіршення курсових та інфляційних очікувань після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Проте згодом ситуація стабілізується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія виданню Мінфін .

"На початковому етапі такий ефект можливий. Це новий валютний режим, а до усього нового люди, традиційно, ставляться з меншою довірою. Наше завдання - показати, що це дійсно керована гнучкість курсу, а НБУ має важелі контролю. Думаю, що ринок у цьому швидко переконається, тому тривалого ажіотажу не очікуємо", - сказав він.

За його словами, міжнародна підтримка залишається високою, НБУ має достатні резерви для балансування валютного ринку. "Наші інтервенції повністю покриватимуть дефіцит валюти, спричинений війною. До того ж ми забезпечуватимемо рух курсу як в один, так і в інший бік", - сказав заступник голови НБУ.

Коливання курсу

Як зазначив Гелетій, курс коливатиметься в обидва боки, а НБУ жорстко обмежуватиме ці коливання. "Ми розуміємо, що під час війни жодного повноцінного плавання курсу бути не може. Тобто ніяких значних стрибків, ніяких непередбачуваних сплесків, лише контрольована ситуація та мінімальні коливання", - додав він.

НБУ слідкуємо за ринком, визначає тенденції, за поліпшення ситуації курс може зміцнюватися, за погіршення ринкової кон’юнктури - послаблюватися. "Але, знову ж таки, завдяки нашим інтервенціям усі ці коливання будуть незначними", - розповів Гелетій.

Новий режим НБУ

Національний банк (НБУ) в жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як заявив за підсумками першого дня дії нових правил глава НБУ Андрій Пишний, перехід до нового режиму викликав зростання попиту на валюту на міжбанку. НБУ продав 3 жовтня "скільки потрібно", щоб задовольнити цей попит та стабілізувати ситуацію.

На готівковому ринку 3 жовтня курс зріс на 25 копійок до 38,40 гривень за долар, проте вже 4 жовтня він впав на 5 копійок.