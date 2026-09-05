Що буде з курсом і куди вкладати гроші: прогноз експерта на наступний тиждень

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом експерта, 7-13 вересня курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн. На готівковому ринку американська валюта може коштувати від 44,3 до 44,8 грн.

Курс євро як на міжбанківському, так і на готівковому ринку очікується в межах 51,5-52,5 грн.

Лєсовий зазначив, що валютні курси не залишатимуться незмінними, однак амплітуда щоденних коливань буде порівняно невеликою.

На міжбанку щоденні зміни курсу можуть становити до 5-15 копійок, у комерційних банках – до 10-20 копійок, а в обмінних пунктах – до 30 копійок.

Чому курс залишається відносно стабільним

За словами експерта, зовнішня стабільність валютного ринку значною мірою забезпечується постійною участю Національного банку.

Чинний режим керованої гнучкості дає ринку можливість реагувати на зміни попиту та пропозиції, водночас НБУ може втручатися, щоб локальні дисбаланси не переросли в неконтрольовані курсові коливання.

Якщо попит на валюту суттєво перевищує пропозицію, регулятор здійснює продаж валюти та зменшує тиск на курс.

Саме тому, зазначає Лєсовий, відносний спокій на валютному ринку потребує регулярних валютних інтервенцій.

Що може підтримувати попит на валюту у вересні

У вересні потреба у валютних інтервенціях може залишатися значною через підготовку бізнесу до осінньо-зимового сезону.

Підприємства збільшують закупівлі енергетичного обладнання, імпортери формують запаси пального та інших ресурсів, а бізнес намагається підготуватися до можливих перебоїв в енергетиці та логістиці.

На попит на валюту також можуть впливати наслідки російських атак на інфраструктуру. Пошкодження збільшують транспортні та виробничі витрати, а коливання світових цін на нафту позначаються на вартості енергоносіїв.

Водночас, за оцінкою експерта, наявність такого тиску не означає різкого обвалу гривні, оскільки політика НБУ спрямована на мінімізацію впливу ринкових ризиків.

Що буде на готівковому ринку

На готівковому ринку наступного тижня також не очікують суттєвих потрясінь.

Банки та обмінні пункти орієнтуються на ситуацію на міжбанку, тому готівковий і безготівковий сегменти рухаються майже синхронно.

Навіть якщо в окремі дні попит населення на валюту перевищуватиме пропозицію на 3-5%, це, за оцінкою експерта, не означатиме формування ажіотажу.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку, за прогнозом, становитиме 10-15 копійок.

Середні тижневі відхилення курсу очікуються в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Чи варто звернути увагу на гривневі депозити

Лєсовий також зазначив, що у вересні альтернативою валютним заощадженням можуть бути гривневі депозити.

За його прогнозом, максимальні ставки за такими вкладами можуть зрости до 17,5% річних, що, за оцінкою експерта, дає можливість захистити заощадження від інфляції.