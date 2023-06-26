Що буде з курсом євро: чи очікувати подальшого зростання

"Я вважаю, що на цей момент євро вийшов, напевно, на плато", - сказав він.

За його словами, у Європейському Союзі не дуже зацікавлені, щоб євро до долара зростав і надалі, "тому що це теж не добре для європейців, для європейських компаній, тому що товари, номіновані в євро, тоді стають дорожчими, ніж товари в доларах".

"Тому я думаю, що будуть робити все для того, щоб не допускати якогось додаткового зміцнення курсу євро. Тому я не очікую, що ми побачимо якесь значне зміцнення курсу євро до долара", - зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що були моменти, коли раніше курс євро до долара піднімався до рівня 1,2. "Але я не думаю, що зараз ми побачимо таку історію", - додав економіст.

Курс євро до долара

Нагадаємо, в липні 2022 року курс євро вперше за 20 років впав до паритету з доларом через різні фінансові умови у США та Європі. Але потім курс євро зростав і зараз досяг рівня 1,1.

В Україні офіційний курс гривні до євро встановлюється за даними курсу на міжнародному ринку на кожен день і на 26 червня становить 39,77 гривень за євро.

Курс долара в Україні під час війни фіксований і з липня минулого року становить 36,57 гривень за долар.

На готівковому ринку долар коштує 37,35 гривень, євро - 41,05 гривень.