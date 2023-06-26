Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста

"Я считаю, что к настоящему моменту евро вышел, наверное, на плато", - сказал он.

По его словам, в Европейском Союзе не очень заинтересованы, чтобы евро к доллару рос и дальше, "потому что это тоже не хорошо для европейцев, для европейских компаний, потому что товары, номинированные в евро, тогда становятся дороже, чем товары в долларах".

"Поэтому я думаю, что будут делать все для того, чтобы не допускать какого-либо дополнительного укрепления курса евро. Поэтому я не ожидаю, что мы увидим какое-нибудь значительное укрепление курса евро к доллару", - отметил Кушнирук.

Он напомнил, что были моменты, когда ранее курс евро по отношению к доллару поднимался до уровня 1,2. "Но я не думаю, что сейчас мы увидим такую историю", – добавил экономист.

Курс евро к доллару

Напомним, в июле 2022 года курс евро впервые за 20 лет упал до паритета с долларом из-за разных финансовых условий в США и Европе. Но затем курс евро рос и сейчас достиг уровня 1,1.

В Украине официальный курс гривны к евро устанавливается по данным курса на международном рынке на каждый день и на 26 июня составляет 39,77 гривен за евро.

Курс доллара в Украине во время войны, фиксированный и с июля прошлого года составляет 36,57 гривен за доллар.

На наличном рынке доллар стоит 37,35 гривен, евро - 41,05 гривен.