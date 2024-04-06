Що буде з курсом долара в Україні наступного тижня: прогноз банкіра

Як зазначив банкір, валютний ринок працює у межах власної "системи", адже курсові зміни, як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.

"Ця "система" є досить міцною, в ній не передбачені неконтрольовані валютні стрибки чи падіння. Регулятор вдало здійснює нагляд за рівнем попиту та за потреби врівноважує його з пропозицією, здійснюючи валютні інтервенції на міжбанку", - сказав він.

Водночас Лєсовий не відкидає подекуди неочікувані курсові повороти, адже достатній обсяг вже отриманого макрофіну дає Нацбанку можливість таких кроків.

"Іншими словами, регулятор діятиме на міжбанку більш "розкуто" (нагадаю, що за підсумками березня Україна спромоглася отримати 9 млрд доларів допомоги, а з початку року - вже понад 10 млрд доларів макрофіну)", - пояснив експерт.

Крім того, залежність готівкового ринку від курсів міжбанку залишиться незмінною: фінустанови формуватимуть курси на основі курсів міжбанку, додаючи власну комісію та додатковий прибуток в разі тимчасового (короткочасного) підвищеного попиту, зазначив він.

Прогноз курсу

Щодо основних показників ринку, то вони згідно з "системою" ринку, не зазнають глобальних змін. Так, наприклад, валютні коливання не вийдуть за межі кордонів 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро на міжбанку та 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку, прогнозує банкір.

За його словами, важливим показником для ринку також можна вважати тижневу динаміку курсових відхилень, яка, як і в попередні тижні, максимально може скласти до 2,6% (в разі, якщо курси валют зростатимуться чи знижуватимуться 5 днів поспіль). Однак очікується, що реальні відхилення від початкового курсу тижня (понеділкового) не перевищать 1,5-2% (це приблизно 0,6-0,7 грн).

Загалом же, основні фактори, що формуватимуть ситуацію на валютному ринку залишаться сталими: це системна макрофінансова допомога, яка спрямовується на покриття видатків бюджету (стабілізує економіку), розвиток економіки, обсяги валютного виторгу за експорт, вважає начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Таким чином, з 8 по 14 квітня, попри щоденну видиму мінливість курсів, система ринку залишиться непорушною: згідно зі стратегією регулятора ринок поки що перебуватиме в напівлібералізованому стані з відносним балансом між попитом і пропозицією, що в умовах війни можна вважати дуже добрим результатом. Водночас будь-які валютні зміни не вийдуть за межі коридорів коливань, що робить ситуацію на ринку досить прогнозованою", - додав Лєсовий.