Що буде з курсом долара та коли чекати девальвації: прогноз на 2023 рік

Через невизначеність перехід на плаваючий валютний курс незабаром малоймовірний, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Моє бачення - НБУ триматиме офіційний курс на рівні 36,6 гривень/долар протягом усього 2023 року. Поки що надходження від міжнародних партнерів (3,5-5 млрд доларів на місяць) перекриватимуть витрати НБУ на валютні інтервенції (2-3 млрд доларів на місяць), то немає сенсу змінювати курс", - зазначив експерт.

Говорити про нове зниження офіційного курсу, на його думку, можна буде лише, якщо витрати на валютні інтервенції зростуть і протягом кількох місяців перевищуватимуть валютні надходження від партнерів.

Не очікує зміни курсу невдовзі і голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Як мінімум до кінця першого півріччя курс гривні до долара зберігатиметься на поточному рівні, вважає він. "Надалі НБУ враховуватиме стан платіжного балансу та динаміку припливу міжнародної допомоги", - зазначив експерт.

Ваврищук вважає найвірогіднішим, що у другому півріччі буде коригування офіційного курсу. "Думаю, буде зниження курсу на 10-15%. Не думаю, що за результатами 2023 року ми вийдемо на середній курс, який закладено до бюджету. Ймовірно, гривня залишатиметься дорожчою, ніж планує уряд (42,2 грн за долар)", – зазначив експерт.