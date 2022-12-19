Что будет с курсом доллара и когда ожидать девальвации: прогноз на 2023 год

Из-за неопределенности переход на плавающий валютный курс в скором времени маловероятен, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Мое видение - НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 гривен/доллар в течение всего 2023 года. Пока поступления от международных партнеров (3,5-5 млрд долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2-3 млрд долларов в месяц), то нет смысла менять курс", - отметил эксперт.

Говорить о новом снижении официального курса, по его мнению, можно будет лишь, если расходы на валютные интервенции вырастут и в течение нескольких месяцев будут превышать валютные поступления от партнеров.

Не ожидает изменения курса в скором времени и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Как минимум до конца первого полугодия курс гривны по отношению к доллару будет сохраняться на текущем уровне, считает он. "В дальнейшем НБУ будет учитывать состояние платежного баланса и динамику притока международной помощи", - отметил эксперт.

Ваврищук считает наиболее вероятным, что во втором полугодии будет корректировка официального курса. "Думаю, будет понижение курса на 10-15%. Не думаю, что по результатам 2023 мы выйдем на средний курс, который заложен в бюджет. Вероятно, гривна будет оставаться дороже, чем планирует правительство (42,2 грн за доллар)", - отметил эксперт.