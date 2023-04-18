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Що буде з курсом долара та інфляцією в Україні: банкіри покращили прогнози на 12 місяців

Фото: курс долара прогнозується понад 40 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляційні та курсові очікування в Україні у квітні 2023 року покращилися. Банкіри поновили прогнози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитувань НБУ.

Курс долара

За даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 41,38 грн/долар. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар. Фінансові аналітики у березні прогнозували курс 41,29 грн/долар порівняно з 41,11 грн/долар у січні.

У той же час, населення прогнозує курс 39,78 грн/долар (дані GfK Ukraine за березень).

Інфляція

Банкіри покращили очікування зростання споживчих цін у наступні 12 місяців до 17,4% із 22,9% у січні. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 16,8% (у січні чекали 18,1%).

Водночас населення чекає зростання цін на 12,4% (дані GfK Ukraine за березень).

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку у квітні коливається близько рівня 38 гривень за долар. Експерти прогнозують, що він стабілізується на цьому рівні.

Річна інфляція в Україні у березні сповільнилася до 21,3%. НБУ прогнозує зростання цін протягом року на 18,7%.

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