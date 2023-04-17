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Що буде з доларом найближчим часом та до якої межі може впасти курс: прогноз експерта

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 11:48
Що буде з доларом найближчим часом та до якої межі може впасти курс: прогноз експерта Фото: курс долара стабілізується на рівні 38 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На падіння курсу долара до гривні вплинули декілька чинників. Проте очікувати зниження до рівня офіційного 36,6 гривень не варто.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

"Можливо, після рівнів 38,00-38,50 грн/долар ми побачимо нову хвилю повернення до 37,00 грн/долар, але мені здається, що ринок знайде себе на рівні 38,00 грн/долар", - сказав він.

За його словами, основні чинники, які зараз впливають на курс - це активність аграріїв, закриття гральних онлайн-закладів та дефіцит готівкової гривні.

Проте Курінний не очікує, що курс на готівковому ринку впаде до рівня офіційного 36,6 гривень за долар.

"Це також залежить від курсу на міжбанку, якщо там не зміняться пропорції попиту та пропозиції, то кеш навряд чи впаде нижче 36,70-36,75 грн/долар, бо банки будуть утилізувати кеш і продавати на міжбанку по 36,93-36,9343 грн/долар, наприклад", - сказав він.

Експерт відзначив і негативний фактор, який може призвести до знецінення гривні. "Надходять новини, що українське зерно занадто впливає на ціни сусідніх європейських країн-партнерів, тому можливе зменшення надходження валютної виручки в Україну", - додав він.

Нагадаємо, курс долара на початку квітня впав до рівня 37,50 гривень. Проте за останній тиждень він піднявся вище 38 гривень та на 17 квітня становить 38,15 гривень.

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