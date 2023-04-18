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Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы на 12 месяцев

Фото: курс доллара прогнозируется выше 40 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине в апреле 2023 улучшились. Банкиры обновили прогнозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросов НБУ.

Курс доллара

По данным НБУ, банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар. Финансовые аналитики в марте прогнозировали курс 41,29 грн/доллар по сравнению с 41,11 грн/доллар в январе.

В то же время население прогнозирует курс 39,78 грн/доллар (данные GfK Ukraine за март).

Инфляция

Банкиры улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 17,4% с 22,9% в январе. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 16,8% (в январе ожидали 18,1%).

В то же время население ждет рост цен на 12,4% (данные GfK Ukraine за март).

Напомним, курс доллара на наличном рынке в апреле колеблется около уровня 38 гривен за доллар. Эксперты прогнозируют, что он стабилизируются на этом уровне.

Годовая инфляция в Украине в марте замедлилась до 21,3%. НБУ прогнозирует рост цен за год на 18,7%.

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Курс доллараИнфляция в Украине