Що буде з курсом долара на Різдво: у НБУ дали відповідь

Як зазначив Ніколайчук, НБУ не дає публічних прогнозів динаміки курсу, у тому числі й у готівковому сегменті.

"Але, що можна сказати точно, Національний банк намагатиметься не допускати значного спреду між готівковим та безготівковим курсом. А останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує", - повідомив він. .

За його словами, помітне зміцнення готівкового курсу відбулося протягом жовтня, водночас у листопаді скоріше слід говорити про його стабілізацію.

Ніколайчук заявив, що головна причина зміцнення готівкового курсу у жовтні - вирішення логістичних проблем із доставкою готівкової валюти до кас банків.

"Цю проблему вдалося подолати, у тому числі завдяки проведенню Національним банком операцій з підкріплення готівкових кас банків. Адже проблема у банків була тільки з фізичною наявністю готівкової валюти, водночас безготівкової валюти у банків було і є достатньо", - повідомив заступник голови НБУ.