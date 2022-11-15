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У НБУ розповіли, як ситуація на фронті впливає на курс долара

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 10:58
У НБУ розповіли, як ситуація на фронті впливає на курс долара Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Інформація з фронту впливає на валютний ринок України. Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Якоюсь мірою такий ефект ми бачимо, але я б сказав, що на сьогоднішній день він не є визначальним", - сказав він.

Наприклад, останні атаки на енергетичну інфраструктуру, які відбувалися з середини жовтня, збіглися зі зміцненням обмінного курсу на готівковому ринку та зі значним зменшенням інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу на міжбанківському ринку, зазначив заступник голови НБУ.

"Тому ми бачимо і зворотні кореляції", - розповів Ніколайчук.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% - до 40,58 гривень. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.

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