Что будет с курсом доллара на Рождество: в НБУ дали ответ

Как отметил Николайчук, НБУ не дает публичных прогнозов динамики курса, в том числе и в наличном сегменте.

"Но, что можно сказать точно, Национальный банк будет стараться не допускать значительного спреда между наличным и безналичным курсом. А последний, как известно, привязан к официальному курсу, корректировать который Национальный банк, по крайней мере, сейчас не планирует", - сообщил он.

По его словам, заметное укрепление наличного курса произошло в течение октября, в то же время в ноябре скорее следует говорить о его стабилизации.

Николайчук заявил, что главная причина укрепления наличного курса в октябре - решение логистических проблем с доставкой наличной валюты в кассы банков.

"Эту проблему удалось преодолеть, в том числе благодаря проведению Национальным банком операций по подкреплению наличных касс банков. Ведь проблема у банков была только с физическим наличием наличной валюты, в то же время безналичной валюты у банков было и есть предостаточно", - сообщил замглавы НБУ.