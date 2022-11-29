Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради
Голова фінансового комітету Верховного ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Гетманцева агентству "Українські новини".
"Жодних фінансово-економічних підстав немає для того, щоб здешевлювалася гривня", - сказав він.
За його словами, у третьому кварталі Україна має позитивний платіжний баланс - 2,2 млрд доларів. А також позитивний прогноз платіжного балансу на 1,1 млрд доларів в останньому кварталі року.
"У нас є достатньо ритмічна допомога партнерів, яка надходить до нас. Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада надходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв складає більше 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано", - сказав Гетманцев.
Він нагадав про позицію НБУ з цього приводу. "Мені здається, що НБУ чітко дав зрозуміти, що до кінця року не буде якихось змін офіційного курсу і для цього підстав немає", - додав він.
Нагадаємо, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.