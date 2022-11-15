Що буде з курсом долара на Різдво: у НБУ дали відповідь

У Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року. Готівковий ринок залежить від офіційного курсу НБУ, який навряд чи зміниться.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Як зазначив Ніколайчук, НБУ не дає публічних прогнозів динаміки курсу, у тому числі й у готівковому сегменті.

"Але, що можна сказати точно, Національний банк намагатиметься не допускати значного спреду між готівковим та безготівковим курсом. А останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує", - повідомив він. .

За його словами, помітне зміцнення готівкового курсу відбулося протягом жовтня, водночас у листопаді скоріше слід говорити про його стабілізацію.

Ніколайчук заявив, що головна причина зміцнення готівкового курсу у жовтні - вирішення логістичних проблем із доставкою готівкової валюти до кас банків.

"Цю проблему вдалося подолати, у тому числі завдяки проведенню Національним банком операцій з підкріплення готівкових кас банків. Адже проблема у банків була тільки з фізичною наявністю готівкової валюти, водночас безготівкової валюти у банків було і є достатньо", - повідомив заступник голови НБУ.