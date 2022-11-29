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Что будет с курсом доллара до Нового года: прогноз главы финансового комитета Рады

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 13:30
Что будет с курсом доллара до Нового года: прогноз главы финансового комитета Рады Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Глава финансового комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гетманцева агентству "Українські новини".

"Никаких финансово-экономических оснований нет для того, чтобы дешевела гривна", - сказал он.

По его словам, в третьем квартале Украина имеет положительный платежный баланс - 2,2 млрд долларов. А также положительный прогноз платежного баланса на 1,1 млрд долларов в последнем квартале года.

"У нас достаточно ритмичная помощь партнеров, которая поступает к нам. Более 45% внешней помощи с ноября поступает за счет грантов. Золотовалютный резерв составляет более 25 млрд долларов, то есть три месяца импорта гарантировано", - сказал Гетманцев.

Он напомнил о позиции НБУ на этот счет. "Мне кажется, что НБУ четко дал понять, что до конца года не будет каких-либо изменений официального курса и для этого оснований нет", - добавил он.

Напомним, замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара по отношению к гривне до конца года.

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