Що буде з курсом долара наступного тижня: прогноз банкіра

За його словами, з одного боку ринок перебуватиме під впливом режиму "керованої гнучкості" (вільне курсоутворення на міжбанку за тактики регулятора на гасіння надмірного попиту через валютні інтервенції), а з іншого - цілком можливо, що поступово реалізовуватиметься тактика на максимальне зближення безготівкового і готівкових курсів валют.

"На перший погляд, на ринку відбуватиметься щоденний хаос зміни курсів, проте у глобальному значенні часті зміни не стануть перешкодою для нормального функціонування ринку і тим більше не нестимуть жодної загрози (часті різновекторні зміни будуть незначними). Натомість це якраз свідчитиме про нормальний стан ринку, де курсоутворення майже цілком залежить від рівня попиту", - сказав Лєсовий.

Крім того, за аналогією останніх кількох місяців, на готівковому ринку курсоутворення базуватиметься на курсових показниках міжбанку з додаванням комісії фінустанов, додав банкір.

Як зазначив експерт, також спостерігатиметься конкуренція курсів купівлі на готівковому ринку: різниця між курсами купівлі банків і обмінних пунктів складе 0,1-0,2 грн. Проте подальше зближення курсів міжбанку і готівкового ринку можливе лише в умовах превалювання пропозиції над попитом.

Щодо основних показників ринку, то вони будуть такими:

Коридори валютних змін: 38-39 грн/долар та 41-42,5 грн/євро (міжбанк), 38,5-39,5 грн/долар та 41-43 грн/євро (готівковий ринок);

Різниця між курсами купівлі та продажу у банках складе до 0,6 грн за долар, до 1 грн за євро, в обмінних пунктах - до 1 грн за долар, до 1,3 грн за євро.

"Загалом можна очікувати, що наступний тиждень (як і до кінця березня) не стане якимсь унікальним чи непередбачуваним: уже тривалий час валютний ринок живе в напівліберальній парадигмі, отже попри часті лайтові курсові зміни, вони все ж не зашкодять його загальній архітектурі", - констатував Лєсовий.