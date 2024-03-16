Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз банкира

С 18 по 24 марта общая ситуация на валютном рынке Украины не претерпевает глобальных изменений. Изменения курсов будут частыми, но не слишком значительными.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его словам, с одной стороны рынок будет находиться под влиянием режима "управляемой гибкости" (свободное курсообразование на межбанке при тактике регулятора на гашение чрезмерного спроса через валютные интервенции), а с другой - вполне возможно, что будет постепенно реализовываться тактика на максимальное сближение безналичных и наличных курсы валют.

"На первый взгляд, на рынке будет происходить ежедневный хаос изменений курсов, однако в глобальном значении частые изменения не станут препятствием для нормального функционирования рынка и тем более не будут нести никакой угрозы (частые разновекторные изменения будут незначительными). Это как раз и свидетельствует о нормальном состоянии рынка, где курсообразование почти полностью зависит от уровня спроса", - сказал Лесовой.

Кроме того, по аналогии последних нескольких месяцев, на наличном рынке курсообразование будет базироваться на курсовых показателях межбанка с добавлением комиссии финучреждений, добавил банкир.

Как отметил эксперт, также будет наблюдаться конкуренция курсов покупки на наличном рынке: разница между курсами покупки банков и обменных пунктов составит 0,1-0,2 грн. Однако дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка возможно только в условиях превалирования предложения над спросом.

Что касается основных показателей рынка, то они будут следующими:

Коридоры валютных изменений: 38-39 грн/доллар и 41-42,5 грн/евро (межбанк), 38,5-39,5 грн/доллар и 41-43 грн/евро (наличный рынок);

Разница между курсами купли и продажи в банках составит до 0,6 грн за доллар, до 1 грн за евро, в обменных пунктах - до 1 грн за доллар, до 1,3 грн за евро.

"В целом можно ожидать, что следующая неделя (как и до конца марта) не станет какой-то уникальной или непредсказуемой: уже длительное время валютный рынок живет в полулиберальной парадигме, следовательно, несмотря на частые лайтовые курсовые изменения, они все же не повредят его общей архитектуре", - констатировал Лесной.