Що буде з курсом долара наступного року і чи дійде до 45: оцінка експерта

Наступного року курс долара до гривні зросте. Він може становити понад 44 грн.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.
Експерт нагадав, що уряд закладає у проекті держбюджету-2025 курс 45 гривень. Таким чином, долар, порівняно з цим роком, подорожчає трохи більш ніж на 10%.
"На мою думку, те, що вони закладають, трохи забагато, але не виглядає якось зовсім нереалістично. Я більше схилявся, що середній курс наступного року буде десь у районі 44-44,5. Це виглядає більш досяжно навіть з погляду безпеки НБУ", - зазначив Паращій.
Він нагадав, що останній рік Нацбанк намагався тримати паритет між збільшенням ціни долара в обмінниках та ставками на гривневі депозити.
"Якщо середній курс буде не 45, а 44 наступного року, то недоотримання бюджету у вигляді ПДВ на імпортні товари та мита складе приблизно до 20 млрд гривень. Це не супер критична сума", - вважає експерт.
Він також уточнив, що НБУ більш оптимістично бачить зростання економіки наступного року, тому недоотримання податку на імпорт через нижчий курс може бути компенсовано за рахунок кращих зборів податків.
Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Кабмін подав до Ради проект бюджету-2025.
Зокрема, у документі передбачено, що доходи очікуються на рівні 2 трлн гривень, а витрати - на рівні 3,6 трлн гривень.
Більш детально про те, як триватиме процес розгляду бюджету, - у матеріалі РБК-Україна.
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