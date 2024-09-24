Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45: оценка эксперта

Эксперт напомнил, что правительство закладывает в проекте госбюджета-2025 курс 45 гривен. Таким образом, доллар по сравнению с этим годом подорожает немного более чем на 10%.

"По-моему, то, что они закладывают, немного многовато, но не смотрится как-то совсем нереалистично. Я больше склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44-44,5. Это выглядит более достижимо даже с точки зрения безопасности НБУ", - отметил Паращий.

Он напомнил, что последний год Нацбанк пытался держать паритет между увеличением цены доллара в обменниках и ставками на гривневые депозиты.

"Если средний курс будет не 45, а 44 на следующий год, то недополучение бюджета в виде НДС на импортные товары и пошлины составит примерно до 20 млрд гривен. Это не супер критическая сумма", - считает эксперт.

Он также уточнил, что НБУ более оптимистично видит рост экономики в следующем году, поэтому недополучение налога на импорт из-за более низкого курса может быть компенсировано за счет лучших сборов налогов.