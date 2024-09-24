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Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45: оценка эксперта

Фото: курс доллара в 2025 году вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

В следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт напомнил, что правительство закладывает в проекте госбюджета-2025 курс 45 гривен. Таким образом, доллар по сравнению с этим годом подорожает немного более чем на 10%. 

"По-моему, то, что они закладывают, немного многовато, но не смотрится как-то совсем нереалистично. Я больше склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44-44,5. Это выглядит более достижимо даже с точки зрения безопасности НБУ", - отметил Паращий. 

Он напомнил, что последний год Нацбанк пытался держать паритет между увеличением цены доллара в обменниках и ставками на гривневые депозиты. 

"Если средний курс будет не 45, а 44 на следующий год, то недополучение бюджета в виде НДС на импортные товары и пошлины составит примерно до 20 млрд гривен. Это не супер критическая сумма", - считает эксперт. 

Он также уточнил, что НБУ более оптимистично видит рост экономики в следующем году, поэтому недополучение налога на импорт из-за более низкого курса может быть компенсировано за счет лучших сборов налогов. 

 

Что предшествовало

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кабмин подал в Раду проект бюджета-2025.

В частности, в документе предусмотрено, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен, а расходы - на уровне 3,6 трлн гривен.

Более детально о том, как будет идти процесс рассмотрения бюджета, - в материале РБК-Украина.

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