Що буде з курсом долара наступного року і чи дійде до 45: оцінка експерта

Наступного року курс долара до гривні зросте. Він може становити понад 44 грн.

Експерт нагадав, що уряд закладає у проекті держбюджету-2025 курс 45 гривень. Таким чином, долар, порівняно з цим роком, подорожчає трохи більш ніж на 10%.

"На мою думку, те, що вони закладають, трохи забагато, але не виглядає якось зовсім нереалістично. Я більше схилявся, що середній курс наступного року буде десь у районі 44-44,5. Це виглядає більш досяжно навіть з погляду безпеки НБУ", - зазначив Паращій.

Він нагадав, що останній рік Нацбанк намагався тримати паритет між збільшенням ціни долара в обмінниках та ставками на гривневі депозити.

"Якщо середній курс буде не 45, а 44 наступного року, то недоотримання бюджету у вигляді ПДВ на імпортні товари та мита складе приблизно до 20 млрд гривень. Це не супер критична сума", - вважає експерт.

Він також уточнив, що НБУ більш оптимістично бачить зростання економіки наступного року, тому недоотримання податку на імпорт через нижчий курс може бути компенсовано за рахунок кращих зборів податків.