Що буде з курсом долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Як зазначив банкір, головним чинником для ринку буде співвідношення попиту та пропозиції та певна тенденційність їх співвідношення: чим більшим буде розрив, тим більш помітною буде участь Нацбанку в процесі встановлення рівноваги.

За його словами, режим керованої гнучкості НБУ по суті встановив певні правила, які у більшості випадків продовжать діяти (це стосується як щоденних коливань, різниці між курсами, так і тижневих курсових відхилень).

"Попри те, що в проекції тижня основні показники ринку мають більш-менш статичний вигляд, однак це лише підкреслює одне із правил - після зниження відразу настає період зростання і навпаки, тобто курсові показники можуть повертатися до початкових. До того ж валютні курси не зваляться в провалля, як і не стрибнуть вище хмар", - підкреслив банкір.

Фактори, що впливають на ринок

Лєсовий нагадав, що після завершення епопеї з макрофінансовою допомогою від США всі крапки на і розставлені: цьогоріч Україна має отримати потужний пакет міжнародних вливань і скоріше за все їхній обсяг відповідатиме очікуванням та потребі, прописаній у державному бюджеті, а це понад 37 млрд доларів. З цих коштів частка фіндопомоги від США є досить потужною - більш як 25% (понад 9 млрд доларів) і без них було б дуже складно розраховувати на економічний поступ та стабільність нацвалюти.

За його словами, крім макрофіну та стратегії регулятора впродовж тижня на ринок можуть впливати й воєнні обставини, зокрема й збитки енергетичній системі країни. Хоч це і непрямий чинник, але все ж таки може актуалізуватися будь-якої миті, адже він тисне, перш за все, на настрої громадян - попит на валюту на готівковому ринку може зростати, що змусить регулятора вжити оперативних заходів для встановлення балансу між попитом і пропозицією.

"Зауважу: попри досить гострувату і часту змінну криву курсових коливань - то вгору, то вниз - курсові показники поступово протискаються до нових показників. На мій погляд, незначна девальвація не є проблемою для ринку, адже вона до міри контрольована. Ще одне: курсові коридори, як би кому не хотілося, це досить умовні показники, і чим ширшими вони є, тим більше варіантів для курсових коливань, однак скоріше за все вони все ж таки не перетнуть люфт похибки у 2% від початкового курсу тижня", - додав банкір.

Прогноз курсу

Щодо основних виразників ринку, то за прогнозом Лєсового, вони будуть такими:

Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними і залишаться на попередньому рівні: відповідно 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"І на сам кінець: в осяжній перспективі курс долара навряд чи опуститься нижче 39 гривень", - додав банкір.