Что будет с курсом доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

Как отметил банкир, главным фактором для рынка будет соотношение спроса и предложения и определенная тенденциозность их соотношения: чем больше будет разрыв, тем заметнее будет участие Нацбанка в процессе установления равновесия.

По его словам, режим "управляемой гибкости" НБУ, по сути, установил определенные правила, которые в большинстве случаев продолжат действовать (это касается как ежедневных колебаний, разницы между курсами, так и недельных курсовых отклонений).

"Несмотря на то, что в проекции недели основные показатели рынка выглядят более-менее статично, но это лишь подчеркивает одно из правил - после снижения сразу наступает период роста и наоборот, то есть курсовые показатели могут возвращаться к начальным. К тому же валютные курсы не рухнут в пропасть, как и не прыгнут выше облаков", - подчеркнул банкир.

Факторы, влияющие на рынок

Лесовой напомнил, что после завершения эпопеи с макрофинансовой помощью от США все точки над i расставлены: в этом году Украина должна получить мощный пакет международных вливаний и, скорее всего, их объем будет соответствовать ожиданиям и потребностям, прописанным в государственном бюджете, а это более 37 млрд долларов. Из этих средств доля финпомощи от США достаточно мощная - более 25% (более 9 млрд долларов) и без них было бы очень сложно рассчитывать на экономическое продвижение и стабильность нацвалюты.

По его словам, кроме макрофина и стратегии регулятора в течение недели на рынок могут влиять и военные обстоятельства, в том числе убытки энергетической системе страны. Хоть это и косвенный фактор, но все же может актуализироваться в любой момент, ведь он давит, прежде всего, на настроения граждан – спрос на валюту на наличном рынке может расти, что заставит регулятора принять оперативные меры для установления баланса между спросом и предложением.

"Замечу: несмотря на довольно островатую и частую переменную кривую курсовых колебаний - то вверх, то вниз - курсовые показатели постепенно протискиваются к новым показателям. На мой взгляд, незначительная девальвация не является проблемой для рынка, ведь в меру контруема. Еще одно: курсовые коридоры, как бы кому ни хотелось, это достаточно условные показатели, и чем шире они, тем больше вариантов для курсовых колебаний, однако, скорее всего, они все же не пересекут люфт погрешности в 2% от начального курса недели", - добавил банкир.

Прогноз курса

Что касается основных выразителей рынка, то, по прогнозу Лесового, они будут следующими:

Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественны и останутся на прежнем уровне: соответственно 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"И напоследок: в обозримой перспективе курс доллара вряд ли опустится ниже 39 гривен", - добавил банкир.