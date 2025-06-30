Що буде, якщо їсти стейк 7 днів поспіль: несподівані результати

Семиденне харчування виключно стейком - це дієтичний експеримент, який може суттєво змінити роботу організму. Такий раціон впливає на рівень білка, жиру, холестерину, роботу шлунково-кишкового тракту та загальне самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
За словами експерта, протягом тижня відбудуться такі зміни в організмі:
Ендокринолог зазначила, що варто розуміти, що не всім підходить лише м'ясна дієта і не можна її використовувати на постійній основі.
Підвищений ризик хронічних захворювань
Серцево-судинні хвороби: надмірне споживання насичених жирів та холестерину з червоного м’яса може сприяти атеросклерозу. Також регулярне вживання обробленого м’яса пов’язують із вищим ризиком розвитку діабету.
Запальні процеси
М’ясо, особливо оброблене (солене, копчене, смажене), містить речовини, які можуть спричиняти хронічне запалення - один з факторів старіння та хвороб (артрит, ожиріння, серцеві недуги).
Надлишок солі та консервантів
Бекон, сосиски та ковбаси часто містять натрій, нітрати, нітрити, які перевантажують нирки, підвищують тиск і можуть мати канцерогенну дію.
Ризик ожиріння
Незбалансоване харчування з високим вмістом жирного м’яса сприяє набору ваги, особливо при сидячому способі життя.
Варто обмежити вживання червоного та обробленого м’яса до 1-2 разів на тиждень. Надавайте перевагу необробленому пісному м’ясу (індичка, курка). Урізноманітнюй раціон рослинними білками (бобові, горіхи, тофу). Додати ткуож більше овочів, цільнозернових і клітковини.
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