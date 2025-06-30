Що буде, якщо їсти стейк 7 днів поспіль: несподівані результати

Що буде з організмом

За словами експерта, протягом тижня відбудуться такі зміни в організмі:

перший день - організм почне засвоювати додатковий білок, запускаючи процеси відновлення м'язів

другий день - з'являється тяга до вуглеводів, але тіло починає адаптуватися на безвуглеводної дієти

третій день - ви починаєте виходити в стан кетозу і організм починає використовувати жир як основне джерело

четвертий день - ви споживаєте менше калорій, але більше білка, що допомагає зберегти м'язову масу та спалювати жир

п'ятий день - хронічне запалення викликане цукром починає зменшуватись, зменшуються болі, розум стає яснішим, а енергія зростає

шостий день - ви будете відчувати пружний приплив сил від ранку до самого вечора

сьомий день - ви пошкодуєте про те, що не спробували раніше

Ендокринолог зазначила, що варто розуміти, що не всім підходить лише м'ясна дієта і не можна її використовувати на постійній основі.

Як часте споживання м'яса може нашкодити

Підвищений ризик хронічних захворювань

Серцево-судинні хвороби: надмірне споживання насичених жирів та холестерину з червоного м’яса може сприяти атеросклерозу. Також регулярне вживання обробленого м’яса пов’язують із вищим ризиком розвитку діабету.

Запальні процеси

М’ясо, особливо оброблене (солене, копчене, смажене), містить речовини, які можуть спричиняти хронічне запалення - один з факторів старіння та хвороб (артрит, ожиріння, серцеві недуги).

Надлишок солі та консервантів

Бекон, сосиски та ковбаси часто містять натрій, нітрати, нітрити, які перевантажують нирки, підвищують тиск і можуть мати канцерогенну дію.

Ризик ожиріння

Незбалансоване харчування з високим вмістом жирного м’яса сприяє набору ваги, особливо при сидячому способі життя.

Варто обмежити вживання червоного та обробленого м’яса до 1-2 разів на тиждень. Надавайте перевагу необробленому пісному м’ясу (індичка, курка). Урізноманітнюй раціон рослинними білками (бобові, горіхи, тофу). Додати ткуож більше овочів, цільнозернових і клітковини.