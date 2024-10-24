Що буде, якщо видалити каталізатор з автомобіля: подробиці

Не хотілось би взагалі говорити про такі речі, як видалення з автомобіля якихось заводських деталей, але… Коли питання стоїть "або машина без каталізатора, або ти без машини", доводиться розглядати і такі варіанти.
Про те, наскільки доцільно позбуватись штатного каталізатора автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autoсеntre.
Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів призначений для покращення екологічних показників автомобіля. Він знижує вміст у відпрацьованих газах таких токсичних речовин як СО, СН та інших. Цей вузол доволі дорогий, коштує кількасот євро, тому коли він виходить з ладу, чимало автомобілістів не купують новий, а відмовляються від нього зовсім. До чого це призводить, ми зараз і поговоримо.
По-перше, просто так вирізати цю "банку" найчастіше не можна. Крім того, що замість неї вварюється шматок труби, чи щось подібне, потрібно інтегрувати в електронну систему керування двигуном певні емулятори. Які будуть обманювати ЕБУ і звітувати йому, що з відпрацьованими газами все гаразд. Іноді це питання вирішується перепрограмуванням блока управління.
Зазначені процедури не завжди проходять гладко, але припустимо, що все вийшло, як було задумано. Що отримує власник машини, позбувшись каталізатора:
Плюси
Мінуси
Якщо ви будете знати причини, з яких нейтралізатор виходить з ладу, це може допоможе вам продовжити його ресурс. Типові причини цієї неприємної події такі:
Як на нас, викидати каталізатор з машини – варварський прийом. Коли ви вже взяли на себе статус власника сучасного авто, вам належить підтримувати його таким, яким його створили конструктори. Тим більше, що і законодавство подібні "вдосконалення" не заохочує.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.