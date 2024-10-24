Что будет, если удалить катализатор из автомобиля: подробности

Не хотелось бы вообще говорить о таких вещах, как удаление из автомобиля каких-то заводских деталей, но… Когда вопрос стоит "либо машина без катализатора, либо ты без машины", приходится рассматривать и такие варианты.
О том, насколько целесообразно избавляться от штатного катализатора автомобиля, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы AutoCenter.
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов предназначен для улучшения экологических характеристик автомобиля. Он снижает содержание в отходящем газе таких токсичных веществ как СО, СН и других. Этот узел достаточно дорог, стоит несколько сотен евро, поэтому когда он выходит из строя, многие автомобилисты не покупают новый, а отказываются от него совсем. К чему это приводит, мы сейчас и поговорим.
Во-первых, просто так вырезать эту "банку" чаще всего нельзя. Кроме того, что вместо нее вваривается кусок трубы или что-то подобное, нужно интегрировать в электронную систему управления двигателем определенные эмуляторы. Которые будут обманывать ЭБУ и отчитываться ему, что с отработавшими газами все в порядке. Иногда этот вопрос решается перепрограммированием блока управления.
Указанные процедуры не всегда проходят гладко, но допустим, что все получилось, как было задумано. Что получает владелец машины, избавившись от катализатора:
Плюсы
Минусы
Если вы будете знать причины, по которым нейтрализатор выходит из строя, это может помочь вам продлить его ресурс. Типичные причины этого неприятного происшествия таковы:
Как на нас, выбрасывать катализатор из машины – варварский приём. Когда вы уже взяли на себя статус владельца современного авто, вам следует поддерживать его таким, каким его создали конструкторы. Тем более что и законодательство подобные "совершенствования" не поощряет.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.