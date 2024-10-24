Что будет, если удалить катализатор из автомобиля: подробности

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов предназначен для улучшения экологических характеристик автомобиля. Он снижает содержание в отходящем газе таких токсичных веществ как СО, СН и других. Этот узел достаточно дорог, стоит несколько сотен евро, поэтому когда он выходит из строя, многие автомобилисты не покупают новый, а отказываются от него совсем. К чему это приводит, мы сейчас и поговорим.

Выбросил катализатор: что дальше?

Во-первых, просто так вырезать эту "банку" чаще всего нельзя. Кроме того, что вместо нее вваривается кусок трубы или что-то подобное, нужно интегрировать в электронную систему управления двигателем определенные эмуляторы. Которые будут обманывать ЭБУ и отчитываться ему, что с отработавшими газами все в порядке. Иногда этот вопрос решается перепрограммированием блока управления.

Указанные процедуры не всегда проходят гладко, но допустим, что все получилось, как было задумано. Что получает владелец машины, избавившись от катализатора:

Плюсы

Экономия денег при выходе из строя старого катализатора. Тем более что старый узел можно сдать в металлолом;

Не нужно будет заменять "палач" в будущем;

Не будет проблем с отказом катализатора, характерных для машин с большим пробегом и из-за нештатных ситуаций во время эксплуатации: некачественное топливо, пропуски зажигания, разрушение керамических сотов катализатора;

В редких случаях "облегчается дыхание" двигателя, поскольку снижается сопротивление выпускному тракту; то есть незначительно возрастает мощность и падает расход горючего.

Минусы

Удаление с машины штатной "экологии" нарушение Правил дорожного движения Украины (п. 31.4.6);

Автомобиль становится более вредным для окружающей среды;

Может повыситься шумность работы силового агрегата;

Угроза получить штраф при контроле токсичности выхлопа;

Невозможность пройти техническое освидетельствование (если таковой будет возвращен для частных авто);

Угроза получить отказ при выезде за границу (если пограничники устроят машине проверку).

Почему катализатор выходит из строя

Если вы будете знать причины, по которым нейтрализатор выходит из строя, это может помочь вам продлить его ресурс. Типичные причины этого неприятного происшествия таковы:

Машину заправили топливом с неподходящим октановым числом. Догорая в выхлопном тракте, оно оплавляет соты катализатора, которые перестают пропускать выхлопные газы;

Система зажигания пропускает искру в одном из цилиндров. Горючее, не сгоревшее в цилиндре, попадает в катализатор и опять-таки догорает в нем, оплавляя его соты;

Неисправные форсунки переливают топливо. Последствия те же, что и в предыдущем случае;

Датчик кислорода (лямбда-зонд) дает некорректный сигнал в ЭБУ, провоцирует передозировку топлива, которое догорает в выпускном тракте, в том числе и в катализаторе;

Разрушение сотов катализатора. У некоторых моделей керамический наполнитель растрескивается из-за сотрясения или резкого охлаждения в ледяной луже во время движения. Также есть примеры осыпания керамики из-за заводского брака.

Кратко

Как на нас, выбрасывать катализатор из машины – варварский приём. Когда вы уже взяли на себя статус владельца современного авто, вам следует поддерживать его таким, каким его создали конструкторы. Тем более что и законодательство подобные "совершенствования" не поощряет.