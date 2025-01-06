Що буде, якщо увімкнути кондиціонер в машині взимку: поради водіям

Чому у багатьох з нас палець і взимку тягнеться до заповітної кнопки АС чи інших органів активації "кондишена"? Так, певно, найчастіше – коли треба швидко прибрати запотівання з лобового скла та сусідніх вікон. Адже не секрет, що охолоджене і висушене на радіаторі-випарнику кондиціонера повітря добре прибирає вологу зі скла. Ну і банально охолодити інтер’єр взимку теж іноді хочеться – наприклад, коли водій переборщив з опаленням, а всі пасажири сидять у теплому одязі.

Тобто, робота для кондиціонера в машині взимку є – проблема тільки у тому, що в мороз охолоджувач повітря в принципі працювати не може. При тому за певних умов кондиціонер взимку вмикати просто бажано.

Що буде, якщо узимку ввімкнути кондиціонер

Принцип роботи автомобільного кондиціонера такий, що йому потрібна бодай мінімальна плюсова температура – хоча б 0 градусів С. Інакше стиснутий компресором фреон-холодоагент не зможе перейти в газоподібний стан, щоб стати холодним і віддати цей холод в салон.

Але якщо змусити кондиціонер працювати на межі морозу і "плюса", то конденсат – волога, яка обов’язково утворюється під час роботи на радіаторі-випарнику під торпедо, перетвориться на лід. Радіатор вкриється кіркою криги і через нього не буде проходити повітря, тобто і опалювач працювати не буде. Адже обидва теплообмінники, і випарник "кондея", і радіатор "пічки" продуваються одним потоком повітря. Ситуація погіршиться тим, що штатна трубка для зливу конденсату під машину на холоді теж перемерзне.

Тому датчики температури при мінусі за бортом дають команду на заборону включення компресора кондиціонера. Власне, водій про це і не дізнається, адже холодне повітря, потрібне для бажаної температури в салоні, "клімат" візьме просто з вулиці без додаткової підготовки.

Коли не вмикається кондиціонер

Відповідно, щоб не піддавати компоненти своїх кліматичних установок надмірним навантаженням, автовиробники обмежують їхнє увімкнення в холодну погоду. У більшості брендів нижня межа активації компресора лежить в діапазоні від +1 до +5 градусів С, хоча деякі японські і китайські марки заявляють про діапазон мінус 1 – мінус 5 градусів.

Чому треба вмикати кондиціонер узимку

Кожен автокондиціонер бажано вмикати приблизно раз – два на місяць. Достатньо, щоб він попрацював при цьому три-п’ять хвилин. Це потрібно, щоб холодоагент (фреон) прокачався компресором по системі і присутня у ньому олива змастила всі ущільнення – гумові прокладки і сальники. Без періодичного змащення вони швидше пересохнуть і врешті решт вийдуть з ладу раніше, ніж слід. Система розгерметизується, дорогий фреон буде втрачено, холоду не стане, доведеться звертатись у майстерню.

Якщо зима видалася суворою, з тривалими морозами, вмикати "кондишен" доведеться у певному теплому приміщенні, наприклад, в цеху СТО чи на автомийці.

Коротко

Так, кондиціонер є дуже ефективним засобом для швидкої ліквідації запотівання вікон машини. І вмикати його за такої потреби можна хоч влітку, хоч взимку. Інша справа, що в мороз він просто не ввімкнеться. Але коли вже так, то пам’ятайте про інші варіанти: трохи прочинене одне з передніх бокових вікон, інтенсивний обдув лобового скла теплим повітрям, нарешті, нанесення на скло спеціального препарата. І намагайтесь не тримати в машині вологих предметів – мокрого одягу, килимків, парасольок, серветок тощо.