Что будет, если включить кондиционер в машине зимой: советы водителям

Почему у многих из нас палец и зимой тянется к заветной кнопке АС или других органов активации "кондишена"? Да, наверное, чаще всего - когда надо быстро убрать запотевание с лобового стекла и соседних окон. Ведь не секрет, что охлажденный и высушенный на радиаторе-испарителе кондиционера воздух хорошо убирает влагу со стекла. Ну и банально охладить интерьер зимой тоже иногда хочется - например, когда водитель переборщил с отоплением, а все пассажиры сидят в теплой одежде.

То есть, работа для кондиционера в машине зимой есть - проблема только в том, что в мороз охладитель воздуха в принципе работать не может. При том при определенных условиях кондиционер зимой включать просто желательно.

Что будет, если зимой включить кондиционер

Принцип работы автомобильного кондиционера таков, что ему нужна хотя бы минимальная плюсовая температура - хотя бы 0 градусов С. Иначе сжатый компрессором фреон-хладагент не сможет перейти в газообразное состояние, чтобы стать холодным и отдать этот холод в салон.

Но если заставить кондиционер работать на грани мороза и "плюса", то конденсат - влага, которая обязательно образуется во время работы на радиаторе-испарителе под торпедо, превратится в лед. Радиатор покроется коркой льда и через него не будет проходить воздух, то есть и отопитель работать не будет. Ведь оба теплообменника, и испаритель "кондея", и радиатор "печки" продуваются одним потоком воздуха. Ситуация усугубится тем, что штатная трубка для слива конденсата под машину на холоде тоже перемерзнет.

Поэтому датчики температуры при минусе за бортом дают команду на запрет включения компрессора кондиционера. Собственно, водитель об этом и не узнает, ведь холодный воздух, нужный для желаемой температуры в салоне, "климат" возьмет прямо с улицы без дополнительной подготовки.

Когда не включается кондиционер

Соответственно, чтобы не подвергать компоненты своих климатических установок чрезмерным нагрузкам, автопроизводители ограничивают их включение в холодную погоду. У большинства брендов нижняя граница активации компрессора лежит в диапазоне от +1 до +5 градусов С, хотя некоторые японские и китайские марки заявляют о диапазоне минус 1 - минус 5 градусов.

Почему надо включать кондиционер зимой

Каждый автокондиционер желательно включать примерно раз - два в месяц. Достаточно, чтобы он поработал при этом три-пять минут. Это нужно, чтобы хладагент (фреон) прокачался компрессором по системе и присутствующее в нем масло смазало все уплотнения - резиновые прокладки и сальники. Без периодической смазки они быстрее пересохнут и в конце концов выйдут из строя раньше, чем следует. Система разгерметизируется, дорогой фреон будет потерян, холода не станет, придется обращаться в мастерскую.

Если зима выдалась суровой, с длительными морозами, включать "кондишен" придется в определенном теплом помещении, например, в цехе СТО или на автомойке.

Коротко

Да, кондиционер является очень эффективным средством для быстрой ликвидации запотевания окон машины. И включать его при такой необходимости можно хоть летом, хоть зимой. Другое дело, что в мороз он просто не включится. Но раз уж так, то помните о других вариантах: немного приоткрытое одно из передних боковых окон, интенсивный обдув лобового стекла теплым воздухом, наконец, нанесение на стекло специального препарата. И старайтесь не держать в машине влажных предметов - мокрой одежды, ковриков, зонтиков, салфеток и тому подобное.